24 Kasım - 30 Kasım Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

24 - 30 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

23.11.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 24 Kasım - 30 Kasım haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Venüs ile Uranüs arasındaki karşıtlık, hassas sinir sistemlerini biraz daha fazla etkileyebilir. Özellikle akşam saatlerinde hafif bir gerginlik hissi ya da kalbinde hafif bir çarpıntı olabilir. Bu durumda ne yapmalısın dersen, tabii ki de dengeni bulmak için fiziksel harekete başvurmalısın.

Biraz hareket etmek, belki kısa ama tempolu bir yürüyüşe çıkmak, belki de müziğin ritmine kendini bırakıp biraz dans etmek. Hatta belki de hafif bir spor aktivitesi... Tüm bu hareketler, bu hafta yaşayabileceğin gerginliği alıp götürecek ve enerjini yeniden yüksek seviyelere çıkaracaktır. Bunun yanı sıra, bu hafta cilt ve böbreklerin de biraz daha hassas olabilir. Bu durumda da bol su tüketmen oldukça önemli. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

