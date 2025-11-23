Sevgili Terazi, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Venüs ile Uranüs arasındaki karşıtlık, hassas sinir sistemlerini biraz daha fazla etkileyebilir. Özellikle akşam saatlerinde hafif bir gerginlik hissi ya da kalbinde hafif bir çarpıntı olabilir. Bu durumda ne yapmalısın dersen, tabii ki de dengeni bulmak için fiziksel harekete başvurmalısın.

Biraz hareket etmek, belki kısa ama tempolu bir yürüyüşe çıkmak, belki de müziğin ritmine kendini bırakıp biraz dans etmek. Hatta belki de hafif bir spor aktivitesi... Tüm bu hareketler, bu hafta yaşayabileceğin gerginliği alıp götürecek ve enerjini yeniden yüksek seviyelere çıkaracaktır. Bunun yanı sıra, bu hafta cilt ve böbreklerin de biraz daha hassas olabilir. Bu durumda da bol su tüketmen oldukça önemli. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…