Sevgili Terazi, bu hafta gökyüzünde aşk hayatını etkileyecek önemli bir gelişme var. Aşk gezegeni Venüs ile sürprizlerin gezegeni Uranüs arasında bir karşıtlık oluşacak. Bu karşıtlık, romantik ilişkilerini sallayabilecek beklenmedik olayları işaret ediyor.

Belki de geçmişte çözüldüğünü düşündüğün bir konu yeniden gündemine oturacak. Ya da belki de tamamen yeni bir kişi, kalbinde aniden bir aşk kıvılcımı yakacak. Her ne olursa olsun, bu hafta aşk hayatında sürprizlere açık olmanda fayda var. Bu arada aşk bir alışveriştir, bunu sakın unutma. Hatta aşktan ne beklediğini ve karşılığında ne verebileceğini de iyice düşün! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…