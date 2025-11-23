Sevgili Koç, bu hafta aşk hayatında adeta romantik rüzgarlar esecek. Gökyüzünde Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu tatlı ve yumuşak üçgen, kalbinde bir romantizm fırtınası başlatacak. Bu hafta, belki de uzun zamandır göz ardı ettiğin bir kişi, seni beklenmedik bir sıcaklıkla karşılayacak... Bu durum karşısında kendini, masumiyetin, huzurun ve saflığın hakim olduğu bir aşk atmosferinde bulabilirsin.

Bu hafta, aşk hayatında yeni bir sayfa açmaya hazır ol. Zira Venüs, belki de hayatının aşkını bulmana yardımcı olacak. Bu yüzden, bu hafta aşkta sürprizlere hazır ol ve kendini biraz şımart! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…