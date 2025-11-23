onedio
24 Kasım - 30 Kasım Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu
24 - 30 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.11.2025 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 24 Kasım - 30 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 24 Kasım - 30 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta aşk hayatında adeta romantik rüzgarlar esecek. Gökyüzünde Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu tatlı ve yumuşak üçgen, kalbinde bir romantizm fırtınası başlatacak. Bu hafta, belki de uzun zamandır göz ardı ettiğin bir kişi, seni beklenmedik bir sıcaklıkla karşılayacak... Bu durum karşısında kendini, masumiyetin, huzurun ve saflığın hakim olduğu bir aşk atmosferinde bulabilirsin.

Bu hafta, aşk hayatında yeni bir sayfa açmaya hazır ol. Zira Venüs, belki de hayatının aşkını bulmana yardımcı olacak. Bu yüzden, bu hafta aşkta sürprizlere hazır ol ve kendini biraz şımart! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

