Sevgili Koç, bu hafta senin için oldukça ilginç bir dönem olacak. Gökyüzünde gerçekleşecek olan Merkür ve Venüs buluşması, iş hayatında zekanın ve cazibenin birlikte nasıl harikalar yaratabileceğini gözler önüne serecek. Bu iki gezegenin uyumlu dansı, uzun zamandır belirsizliklerle dolu olan ve çözümü konusunda kafanı karıştıran bir konunun sonunda aydınlanmasına yardımcı olacak.

Bu durum, yöneticilerinin senden beklentilerini artırabilir, ancak endişelenmene hiç gerek yok. Çünkü detaylara dikkat gerektiren işlerde bile keskin bir fark yaratmayı başarıyorsun. Üstelik liderlik yeteneklerin öyle bir parlıyor ki, ekip içinde liderliği adeta doğal bir şekilde üstleniyorsun.

Ancak bu hafta, maddi konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Merkür'ün durağan etkisi, belki de önemli bir anlaşmayı veya planı geçici olarak durdurabilir. Bu hafta kararları hızlıca almak yerine biraz daha ağırdan almayı tercih etmek, özellikle yatırım veya iş değişikliği gibi büyük adımlarda sana fazladan kontrol alanı sağlayabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…