Sevgili Koç, bu hafta Merkür ve Venüs'ün gökyüzünde buluşması ile iş hayatında zekanı ve cazibenin uyum içinde çalıştığını göreceksin. Bu kavuşum, uzun süredir belirsizliklerle dolu bir konunun sonunda aydınlanmasına yardımcı olacak. Bu durum, yöneticilerinin senden beklentilerini artırabilir ama merak etme! Çünkü sen, detaylara dikkat gerektiren işlerde bile keskin bir fark yaratmayı başarıyorsun. Üstelik şimdi liderlik yeteneklerin öyle bir parlıyor ki, ekipte liderliği adeta doğal bir şekilde üstleniyorsun.

Tam da bu noktada maddi konular giriyor devreye! Merkür'ün durağan etkisi, belki de önemli bir anlaşmayı veya planı geçici olarak durduruyor. Ancak bu durum, ilk başta düşündüğünden daha avantajlı bir hale geliyor. Bu hafta kararları hızlıca almak yerine biraz daha ağırdan almayı tercih etmek, özellikle yatırım veya iş değişikliği gibi büyük adımlarda sana fazladan kontrol alanı sağlıyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ve Neptün'ün gökyüzünde oluşturduğu yumuşacık üçgen, kalbinde ince bir romantizmi uyandırıyor. Belki de uzun zamandır fark etmediğin biri, bu hafta sana beklenmedik şekilde sıcak bir yaklaşım gösterebilir. Bu durum karşısında ise kendini masum, huzurlu ve temiz bir ilgi alanında bulacaksın. İşte bu yüzden, bu hafta aşkta sürprizlere hazır olmalısın. Belli ki biraz da şımartacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…