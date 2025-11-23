onedio
24 Kasım - 30 Kasım Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu
24 - 30 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.11.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 24 Kasım - 30 Kasım haftasında Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta biraz hassas bir gün geçirebilirsin. Bağışıklık sistemin biraz daha savunmasız olabilir ve bu durum, ani hava değişikliklerine karşı seni daha hassas hale getirebilir. Bu nedenle, bu aralar kendine biraz daha fazla özen göstermeli ve sağlığını korumak için ekstra önlemler almalısın.

Bol su içmek ve hafif beslenmek, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir. Özellikle su, vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar ve bağışıklık sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Hafif ve dengeli bir beslenme ise, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

🔮 Şimdi Oku
