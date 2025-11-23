Sevgili Koç, bu hafta biraz hassas bir gün geçirebilirsin. Bağışıklık sistemin biraz daha savunmasız olabilir ve bu durum, ani hava değişikliklerine karşı seni daha hassas hale getirebilir. Bu nedenle, bu aralar kendine biraz daha fazla özen göstermeli ve sağlığını korumak için ekstra önlemler almalısın.

Bol su içmek ve hafif beslenmek, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir. Özellikle su, vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar ve bağışıklık sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Hafif ve dengeli bir beslenme ise, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…