onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 24 Kasım - 30 Kasım Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
24 - 30 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 24 Kasım - 30 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 24 Kasım - 30 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta Venüs ve Jüpiter'in olumlu açısı, iş hayatında seni destekliyor. Bu destek sayesinde ise kariyerinde önünü açacak ve ilerlemeni sağlayacak kişilerle yolların kesişecek. Özellikle de eğer mali destekle gerçekleşecek bir projen varsa, onay süreci beklediğinden daha hızlı ilerleyecek ve kredi de bir alternatif haline gelecek. İşte bu sayede yeteneklerin ve fikirlerinle geniş kitlelere ulaşabileceksin. Bu hafta, diplomasi yeteneğinin ne kadar değerli olduğunu da bir kez daha göreceksin.

Tabii bir yandan da  hafta sonuna doğru durağan konuma geçen Merkür'ün etkisi altında olacaksın. Bu astrolojik olayla birlikte ortaklı işler ve anlaşmalarda aceleci davranmamalı, doğru zamanda doğru adımı atmalısın. Belgeler, sözleşmeler veya finansal detayları iki kez kontrol etmek, olası hataları önlemende büyük avantaj sağlayacaktır. Kendine güven ve gücünü göster! 

Peki ya aşk? Aşk hayatına dair bir bakış attığımızda ise, Venüs ve Uranüs'ün karşıt açısı dikkatimizi çekiyor. Bu ikilinin karşıtlığı, romantik ilişkinde beklenmedik gelişmelerin olabileceğine işaret ediyor. Çözülmüş sandığın bir mesele yeniden gündeme gelebilir veya tamamen yeni bir kişi, kalbinde hızlıca bir aşk kıvılcımı yakabilir. Şimdi tüm mesele, senin aşktan ne istediğin ve karşılığında ne vereceğin? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Terazi burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın