Sevgili Terazi, bu hafta Venüs ve Jüpiter'in olumlu açısı, iş hayatında seni destekliyor. Bu destek sayesinde ise kariyerinde önünü açacak ve ilerlemeni sağlayacak kişilerle yolların kesişecek. Özellikle de eğer mali destekle gerçekleşecek bir projen varsa, onay süreci beklediğinden daha hızlı ilerleyecek ve kredi de bir alternatif haline gelecek. İşte bu sayede yeteneklerin ve fikirlerinle geniş kitlelere ulaşabileceksin. Bu hafta, diplomasi yeteneğinin ne kadar değerli olduğunu da bir kez daha göreceksin.

Tabii bir yandan da hafta sonuna doğru durağan konuma geçen Merkür'ün etkisi altında olacaksın. Bu astrolojik olayla birlikte ortaklı işler ve anlaşmalarda aceleci davranmamalı, doğru zamanda doğru adımı atmalısın. Belgeler, sözleşmeler veya finansal detayları iki kez kontrol etmek, olası hataları önlemende büyük avantaj sağlayacaktır. Kendine güven ve gücünü göster!

Peki ya aşk? Aşk hayatına dair bir bakış attığımızda ise, Venüs ve Uranüs'ün karşıt açısı dikkatimizi çekiyor. Bu ikilinin karşıtlığı, romantik ilişkinde beklenmedik gelişmelerin olabileceğine işaret ediyor. Çözülmüş sandığın bir mesele yeniden gündeme gelebilir veya tamamen yeni bir kişi, kalbinde hızlıca bir aşk kıvılcımı yakabilir. Şimdi tüm mesele, senin aşktan ne istediğin ve karşılığında ne vereceğin? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…