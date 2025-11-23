onedio
24 Kasım - 30 Kasım Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
24 - 30 Kasım 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

23.11.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 24 Kasım - 30 Kasım haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 24 Kasım - 30 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça verimli geçecek gibi görünüyor! Venüs ve Jüpiter'in seni kucaklayan olumlu enerjisi, iş hayatında adeta bir kalkan oluşturuyor. Bu sayede, kariyerinde yeni kapılar açacak ve seni bir adım öteye taşıyacak kişilerle karşılaşma ihtimalin oldukça yüksek. Özellikle, belki de bir süredir üzerinde düşündüğün ve mali destek gerektiren bir projen varsa, onay süreci beklediğinden daha hızlı ilerleyecek. Hatta belki de kredi, projeni hayata geçirmen için bir seçenek haline gelecek. 

Bu hafta, diplomasi yeteneğinin ne kadar değerli olduğunu da bir kez daha anlayacaksın. İletişim yeteneğin ve nezaketin, insanları etkileme ve ikna etme gücün, iş hayatında sana büyük avantajlar sağlayacak. Ancak unutma, hafta sonuna doğru Merkür durağan konuma geçiyor. Bu astrolojik olayın etkisi altında, ortaklık gerektiren işler ve anlaşmalarda aceleci davranmamalısın. Her şeyi ayrıntılarıyla incelemeli, doğru zamanda doğru adımı atmalısın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

