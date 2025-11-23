Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça verimli geçecek gibi görünüyor! Venüs ve Jüpiter'in seni kucaklayan olumlu enerjisi, iş hayatında adeta bir kalkan oluşturuyor. Bu sayede, kariyerinde yeni kapılar açacak ve seni bir adım öteye taşıyacak kişilerle karşılaşma ihtimalin oldukça yüksek. Özellikle, belki de bir süredir üzerinde düşündüğün ve mali destek gerektiren bir projen varsa, onay süreci beklediğinden daha hızlı ilerleyecek. Hatta belki de kredi, projeni hayata geçirmen için bir seçenek haline gelecek.

Bu hafta, diplomasi yeteneğinin ne kadar değerli olduğunu da bir kez daha anlayacaksın. İletişim yeteneğin ve nezaketin, insanları etkileme ve ikna etme gücün, iş hayatında sana büyük avantajlar sağlayacak. Ancak unutma, hafta sonuna doğru Merkür durağan konuma geçiyor. Bu astrolojik olayın etkisi altında, ortaklık gerektiren işler ve anlaşmalarda aceleci davranmamalısın. Her şeyi ayrıntılarıyla incelemeli, doğru zamanda doğru adımı atmalısın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…