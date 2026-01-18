onedio
19 Ocak - 25 Ocak Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 19 Ocak - 25 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 19 Ocak - 25 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça hareketli ve ilginç geçecek gibi görünüyor. Güneş'in Kova burcuna geçişi, kariyer hayatında yaratıcılığını ön plana çıkaracak ve sıradan gibi görünen işler bile senin için farklı düşünme fırsatları oluşturacak. Tam da bu noktada, daha önce hiç denemediğin, belki de hiç düşünmediğin yolları denemekten çekinmeyeceksin. Şimdi, iş dünyasında kendini göstermeye de hazır olmalısın. 

İşte bu yüzden, iş hayatında keyif aldığın alanlara ve yeteneklerini sergileyebileceğin konulara yönelmelisin. Bu sayede başarıya kolayca ulaşabilir, zoraki ve isteksizce üstlendiğin sorumluluklar yerine, gönüllü olarak katıldığın işlerde adeta bir yıldız gibi parlayabilirsin. Finanasal konularda ise bugün, risk almak seni için bir korku oluşturmayacaktır. Hatta tam aksine seni daha çok motive ederek öz güvenini de artıracaktır. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Mars'ın Kova burcuna geçişi, sana cesur adımlar attırıyor. Bekar Terazi burcu olanlar için ani bir flört, kalp atışlarını hızlandırabilir. Hiç tanımadığın bir yabancıya, 'merhaba' demek üzeresin. Ama ilişkin varsa, tutkuyu artıran sürprizler gündeme gelebilir. Aşk hayatın bu hafta hem eğlenceli hem de hareketli olacak. Tabii aşka şans verip cesur yeni halini kucaklarsan. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

