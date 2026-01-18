Sevgili Terazi, bu hafta senin için adeta bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Güneş'in Kova burcuna yaptığı göz kamaştırıcı giriş, kariyerindeki yaratıcılığını ve yenilikçi düşüncelerini tüm çıplaklığıyla ortaya çıkaracak. Sıradan gibi görünen işler bile, senin için adeta birer beyin fırtınası seansı olacak. İşte tam da bu noktada, daha önce hiç denemediğin, belki de aklının ucundan bile geçirmediğin yolları denemekten çekinmeyeceksin. Sıra dışı fikirlerinle iş dünyasında adından söz ettireceğin bir döneme giriyorsun.

İşte tam da bu nedenle, iş hayatında sana keyif veren alanlara yönelmeli ve yeteneklerini sergileyebileceğin konuları keşfetmelisin. Bu sayede başarıya adeta kanatlanarak ulaşabilir, zoraki ve isteksizce üstlendiğin sorumlulukların ağırlığından kurtulup, gönüllü olarak katıldığın işlerde adeta bir süperstar gibi parlayabilirsin. Finansal konulara gelince, bugün risk almak senin için bir korku oluşturmayacak, aksine motive ederek öz güvenini artıracak! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…