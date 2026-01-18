Sevgili Koç, bu hafta Güneş'in Kova burcuna geçişi ile birlikte enerjinin ve motivasyonunun dorukta olacağını söyleyebiliriz. İş hayatında alışılmışın dışına çıkmak, rutin işlerin dışında farklı bir yol çizmek ve belki de yeni bir sistem oluşturmak için en uygun zamanın geldiğini hissetmeye başlayacaksın. Cesur bir adım atmak, özgün fikirlerini öne sürmek ve belki de iş hayatında yeni bir dönemi başlatmak için daha fazla beklemene gerek yok!

Üstlerin ve ekip arkadaşların ise bu farklı yaklaşımı 'ilginç ama etkili' olarak değerlendirebilir. Hatta bu özgün yaklaşımın haftanın ilerleyen günlerinde somut bir kazanıma dönüşmesi de oldukça olası.

Kariyer hayatında bu hafta, yalnız başına çalışmaktan ziyade doğru insanlarla bağlantı kurmanın önemini de daha iyi anlayacaksın. Risk almakla stratejik davranmak arasındaki ince çizgiyi iyi ayarladığında ise tüm bunlarla birlikte önemli bir adım atabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…