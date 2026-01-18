onedio
Koç Burcu right-white
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 19 Ocak - 25 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 19 Ocak - 25 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, heyecanla beklediğin bu haftanın başında, Güneş'in Kova burcuna geçişi ile birlikte enerjin ve motivasyonun tavan yapacak. Bu hafta, kariyer hayatında alışılmışın dışına çıkmak, rutin işlerin dışında farklı bir yol çizmek ve belki de yeni bir sistem oluşturmak için en uygun zaman. İş hayatında cesur bir adım atmak ve özgün fikirlerini öne sürmek için hâlâ neyi bekliyorsun? Üstlerin ve ekip arkadaşların bu farklı yaklaşımı 'ilginç ama etkili' olarak değerlendirebilir. Haftanın ilerleyen günlerinde ise bu özgün yaklaşımın somut bir kazanıma dönüşmesi de oldukça olası.

Tam da bu noktada kariyer hayatında bu hafta, yalnız başına çalışmaktan ziyade doğru insanlarla bağlantı kurmanın önemini daha iyi anlayacaksın. Uzun süredir beklettiğin ve paylaşmak için doğru zamanı beklediğin bir fikri bu hafta hayata geçirebilirsin. Risk almakla stratejik davranmak arasındaki ince çizgiyi iyi ayarladığında, önemli bir adım atabilirsin. Hafta boyunca zihnin sürekli yeni planlar üretecek ve bu da seni daha da motive edecek.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ve Merkür'ün Kova burcundaki kavuşumu (Merkür Cazimi) iletişimi başrole taşıyor. Yani, bekar Koç burçları için beklenmedik bir sohbet hızlı bir elektrik yaratabilir ve bu da yeni bir ilişkinin başlangıcı olabilir. Bu hafta, duygulardan çok kelimeler daha etkili olabilir. Sözlerinle kendine aşık edeceğin kim olacak acaba? Tabii bir ilişkin varsa, açık ve dürüst konuşmalar ilişkiyi bambaşka bir seviyeye taşıyabilir unutma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
