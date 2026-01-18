Sevgili Koç, bu haftanın ilk günlerinde Güneş, Kova burcuna adım atıyor ve bu durum, senin beden sağlığından çok zihinsel sağlığını ön plana çıkarıyor. Bu hafta, enerjini ve dikkatini bedeninden çok zihnine yönlendirmelisin. Tam da bu noktada uyku düzenin, ekran süren ve zihinsel yorgunluğuna dikkat etmelisin.

Biliyorsun, sürekli uyarılmış bir halde olmak, bedenin üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle, bu hafta ekran karşısında olmak yerine doğada zaman geçirmeye odaklanmalısın. Tabii sosyalleşmek, sinema ve tiyatroya girmek, sanat galerileri gezmek... gibi aktiviteler de sana iyi gelecektir.

Bunun yanı sıra, temiz hava almayı da ihmal etme. Kısa yürüyüşler, doğayla iç içe olmak, nefes egzersizleri yapmak zihinini canlandırır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…