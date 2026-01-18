onedio
19 Ocak - 25 Ocak Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 19 Ocak - 25 Ocak haftasında Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu haftanın ilk günlerinde Güneş, Kova burcuna adım atıyor ve bu durum, senin beden sağlığından çok zihinsel sağlığını ön plana çıkarıyor. Bu hafta, enerjini ve dikkatini bedeninden çok zihnine yönlendirmelisin. Tam da bu noktada uyku düzenin, ekran süren ve zihinsel yorgunluğuna dikkat etmelisin. 

Biliyorsun, sürekli uyarılmış bir halde olmak, bedenin üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle, bu hafta ekran karşısında olmak yerine doğada zaman geçirmeye odaklanmalısın. Tabii sosyalleşmek, sinema ve tiyatroya girmek, sanat galerileri gezmek... gibi aktiviteler de sana iyi gelecektir. 

Bunun yanı sıra, temiz hava almayı da ihmal etme. Kısa yürüyüşler, doğayla iç içe olmak, nefes egzersizleri yapmak zihinini canlandırır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

