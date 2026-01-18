Sevgili Koç, bu hafta gökyüzünde Güneş ve Merkür'ün Kova burcunda yaptığı kavuşum, aşkta iletişimi ön plana çıkarıyor. Bu durum, bekar olan Koç burçları için oldukça heyecan verici olabilir. Beklenmedik bir sohbet, bir anda hızla yükselen bir elektriklenme yaratabilir ve bu, yeni bir aşkın kapılarını aralayabilir. Bu hafta, duygusal etkileşimlerden ziyade, kelimelerin gücü daha etkili olabilir. Peki, bu durumda sözlerinizle kimin kalbini çalmayı başaracaksın acaba?

Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta açık ve dürüst konuşmaların ilişkini daha da güçlendireceğini unutma. Samimi ve içten bir sohbet, ilişkini bambaşka bir seviyeye taşıyabilir. Hatta bu hafta, sevgilinle kalbinden geçenleri paylaşmanın tam zamanı. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…