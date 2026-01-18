onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 19 Ocak - 25 Ocak Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 19 Ocak - 25 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 19 Ocak - 25 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta aşk rüzgarları senin için farklı bir yön çiziyor. Mars'ın enerjik ve cesur etkisiyle Kova burcuna geçişi, aşk hayatında da bazı dikkat çekici değişikliklere yol açacak.

Bekar olan Terazi burçları, bu hafta bir anda karşılarına çıkan bir flörtle kalplerinin hızla çarpmasına hazır olun! Belki de hiç tanımadığınız bir yabancıya ilk adımı atma cesaretini kendinizde bulacaksınız. Kim bilir, belki de bu 'merhaba' demenin ardından hayatınızın aşkıyla karşılaşabilirsiniz.

Ama eğer bir ilişkin varsa, bu hafta tutkunu artıracak sürprizlerle karşılaşabilirsin. İlişkindeki heyecanı ve aşkı yeniden canlandıracak bu sürprizler, senin ve partnerinin yüzünü güldürebilir. Yani, aşkın tadını çıkar! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

