Sevgili Terazi, bu hafta aşk rüzgarları senin için farklı bir yön çiziyor. Mars'ın enerjik ve cesur etkisiyle Kova burcuna geçişi, aşk hayatında da bazı dikkat çekici değişikliklere yol açacak.

Bekar olan Terazi burçları, bu hafta bir anda karşılarına çıkan bir flörtle kalplerinin hızla çarpmasına hazır olun! Belki de hiç tanımadığınız bir yabancıya ilk adımı atma cesaretini kendinizde bulacaksınız. Kim bilir, belki de bu 'merhaba' demenin ardından hayatınızın aşkıyla karşılaşabilirsiniz.

Ama eğer bir ilişkin varsa, bu hafta tutkunu artıracak sürprizlerle karşılaşabilirsin. İlişkindeki heyecanı ve aşkı yeniden canlandıracak bu sürprizler, senin ve partnerinin yüzünü güldürebilir. Yani, aşkın tadını çıkar! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…