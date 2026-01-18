Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça ilginç bir dönem başlıyor. Haftanın hemen başında gerçekleşecek olan Merkür Cazimi, sana adeta bir yeniden doğuş fırsatı sunuyor. Bu özel gün, beden ve zihin dengeni yeniden kurman için mükemmel bir zaman!

Bu sayede stres kaynaklı gerilimlerle başa çıkmanın yolunu da bulabilirsin. Kendini sıkışmış hissettiğinde, derin bir nefes alıp durumun üzerinde düşünmek; meditasyon yapmak, müzik dinlemek, resim yapmak gibi sanatsal uğraşlar bu hafta senin için oldukça rahatlatıcı olabilir.

Ayrıca kendinle olan konuşmalarının da sağlığını doğrudan etkilediğini unutma. Zira, iç sesini yumuşatmak, kendine daha nazik ve anlayışlı bir dil kullanmak, bu dönemde önem kazanıyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…