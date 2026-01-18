onedio
Terazi Burcu right-white
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 19 Ocak - 25 Ocak haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça ilginç bir dönem başlıyor. Haftanın hemen başında gerçekleşecek olan Merkür Cazimi, sana adeta bir yeniden doğuş fırsatı sunuyor. Bu özel gün, beden ve zihin dengeni yeniden kurman için mükemmel bir zaman! 

Bu sayede stres kaynaklı gerilimlerle başa çıkmanın yolunu da bulabilirsin. Kendini sıkışmış hissettiğinde, derin bir nefes alıp durumun üzerinde düşünmek; meditasyon yapmak, müzik dinlemek, resim yapmak gibi sanatsal uğraşlar bu hafta senin için oldukça rahatlatıcı olabilir. 

Ayrıca kendinle olan konuşmalarının da sağlığını doğrudan etkilediğini unutma. Zira, iç sesini yumuşatmak, kendine daha nazik ve anlayışlı bir dil kullanmak, bu dönemde önem kazanıyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

