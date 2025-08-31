1 Eylül - 7 Eylül Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta Dolunay'ın gizemli ve mistik ışığı, hayatının bazı alanlarında değişiklikler yapman gerektiğini işaret ediyor. Özellikle fedakarlık ve paylaşım konularında biraz daha hassas olman gerekebilir. Belki de aşk hayatında birlikte olduğun kişiyle sorumlulukları yeniden paylaşmanın tam zamanıdır. Bu durum, ilişkini daha da sağlamlaştırabilir ve birlikte daha güçlü bir çift olmanı sağlayabilir.

Eğer henüz yalnız bir Terazi burcuysan, bu hafta iş yerinde romantik bir rüzgarlar esebilir. Ofiste belki de sürekli gözüne takılan o kişiye bir şans verme zamanı gelmiştir. Belki de bu, iş stresini azaltmanın en etkili yolu olabilir. Kim bilir, belki de iş yerindeki monotonluğunu kırmanın en güzel yolu bu olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…