1 Eylül - 7 Eylül Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, göz alıcı bir hafta seni bekliyor. Bu hafta, aşk hayatında gökyüzünün ışıltılı yıldızları Dolunay ve Tutulma'nın büyülü enerjisiyle duygusal anlamda kendini yeniden keşfedeceksin.

Eğer bir ilişkin varsa, bu hafta partnerinle daha derin ve anlamlı bir bağ oluşturabileceğin bir döneme giriyorsun. Bu dönemde, partnerinle olan ilişkini samimiyetle güçlendirebilir, birbirinizi daha iyi anlama fırsatı bulabilirsiniz. Bu, ilişkini yeni bir seviyeye taşıyabilecek bir dönem olacak.

Öte yandan, eğer henüz kalbini çalacak o özel kişiyi arıyorsan, bu hafta uzun zamandır kalbinin derinliklerine gömdüğün duyguların gün yüzüne çıkabilir. Bu dönemde, ruhuna dokunan ve seni tamamlayan biriyle tanışabilir, kalbini hızlandıran bir aşka adım atabilirsin. Bu haftanın enerjisi, aşk hayatında duygusal ve kişisel dönüşümler yaşamanı da sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…