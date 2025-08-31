1 Eylül - 7 Eylül Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta enerjinin biraz dalgalı olduğunu hissedebilirsin. Özellikle haftanın başında, Satürn'ün geri hareketinin etkisiyle zihinsel bir yorgunluk hissi üzerine çökebilir. Bu durum, düşüncelerini toparlamakta zorluk çekmene, belki de biraz daha fazla uyuma ihtiyacı duymana neden olabilir.

Hafta ortasında ise Merkür’ün Başak burcuna geçişi, sağlıkla ilgili konuların ön plana çıkmasına neden oluyor. Bu dönemde, rutin sağlık kontrollerini aksatmaman önemli. Aynı zamanda stres kaynaklı baş ağrıları veya uykusuzluklara karşı da önlem alsan iyi edersin. Zira hafta sonunda meydana gelecek Balık Dolunayı dengeni biraz sarsabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…