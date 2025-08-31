onedio
1 Eylül - 7 Eylül Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

1 - 7 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 1 Eylül - 7 Eylül haftasında Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta enerjinin biraz dalgalı olduğunu hissedebilirsin. Özellikle haftanın başında, Satürn'ün geri hareketinin etkisiyle zihinsel bir yorgunluk hissi üzerine çökebilir. Bu durum, düşüncelerini toparlamakta zorluk çekmene, belki de biraz daha fazla uyuma ihtiyacı duymana neden olabilir.

Hafta ortasında ise Merkür’ün Başak burcuna geçişi, sağlıkla ilgili konuların ön plana çıkmasına neden oluyor. Bu dönemde, rutin sağlık kontrollerini aksatmaman önemli. Aynı zamanda stres kaynaklı baş ağrıları veya uykusuzluklara karşı da önlem alsan iyi edersin. Zira hafta sonunda meydana gelecek Balık Dolunayı dengeni biraz sarsabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

