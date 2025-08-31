1 Eylül - 7 Eylül Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için biraz yoğun geçecek gibi görünüyor. İş hayatındaki yoğun tempo ve rutin görevlerin ardı arkası kesilmiyor, bu durum da enerjinin düşmesine neden olabilir. Ancak endişelenme, çünkü hafta ortasında Merkür'ün olumlu etkisi ile bedensel disiplininde bir artış yaşanacak. Bu dönemde enerjini toparlamak ve zihnini tazelemek için yürüyüşler yapabilir, hafif sporlarla bedenini canlandırabilirsin.

Haftanın sonuna doğru ise Dolunay'ın etkisiyle biraz stresli hissedebilirsin. Bu stres, kaslarında gerginliklere yol açabilir. Ancak bu durum karşısında da çaresiz değilsin! Esneme ve gevşeme hareketleri, bu gerginliği üzerinden atmana yardımcı olacak. Biraz yoga veya meditasyon yapmayı düşünebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…