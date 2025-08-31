1 Eylül - 7 Eylül Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor! Güneş sisteminin en büyük gezegeni Satürn, Balık burcuna retro hareketiyle birlikte geliyor ve bu senin günlük rutininde ve iş yükünde bazı değişikliklere işaret ediyor. Bu dönemde, hedeflerine ulaşmak için planlı ve organize bir şekilde hareket etmen gerekecek. Ancak endişelenme, Satürn'ün sağlam ve disiplinli enerjisi, bu süreçte sana rehberlik edecek.

Hafta ortasında, iletişim gezegeni Merkür'ün Başak burcuna geçişiyle birlikte, işlerin perde arkasını daha iyi görebilir ve stratejik adımlar atabilirsin. Bu, belki de iş hayatında daha önce fark etmediğin bazı detayları ortaya çıkarabilir. Haftanın sonunda ise Balık burcundaki Dolunay ve Ay Tutulması, iş hayatında bir dönemi kapatarak yeni bir başlangıç yapmanı sağlayabilir. Bu, belki de yeni bir proje, yeni bir görev ya da belki de tamamen yeni bir iş anlamına gelebilir.

Aşk hayatına geldiğimizde ise Dolunay seni fedakarlık ve paylaşım konusunda sınayabilir. Belki de partnerinle birlikte sorumlulukları yeniden paylaşman gerekebilir. Bu, ilişkini daha da güçlendirebilir. Tabii eğer bekar bir Terazi burcuysan, iş yerinden doğabilecek bir aşk hikayesi kapıda olabilir. Belki de ofiste gözüne çarpan o kişiye bir şans verme zamanı gelmiştir. Kim bilir, belki de işteki stresi azaltmanın en iyi yolu bu olabilir! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…