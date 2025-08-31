1 Eylül - 7 Eylül Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için bir enerji fırtınası olacak gibi duruyor! Evrenin en büyük gezegeni Satürn, Balık burcuna retro hareketiyle birlikte adeta bir süper kahraman gibi geliyor ve bu, hayatında bazı değişikliklerin kapıda olduğunu gösteriyor. Günlük rutinin ve iş yükün üzerinde bazı sürprizler olabilir. Ama heyecanlanma, hedeflerine ulaşmak için bir strateji belirlemek ve organize bir şekilde hareket etmek gerekecek.

Haftanın ortasına geldiğimizde, iletişimin efendisi Merkür, Başak burcuna adım atıyor. Bu, iş hayatında perde arkasını daha net görmeni sağlayacak ve stratejik hamleler yapmanı kolaylaştıracak. Haftanın finalinde ise Balık burcundaki Dolunay ve Ay Tutulması, iş hayatında bir dönemi kapatarak yeni bir başlangıç yapmanı sağlayabilir. Bu, belki de yeni bir proje, yeni bir görev ya da belki de tamamen yeni bir iş anlamına gelebilir. Ama ne olursa olsun, bu değişiklikler senin hayatına yeni bir soluk getirecek. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…