onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 8 Aralık - 14 Aralık Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
8 - 14 Aralık 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 8 Aralık - 14 Aralık haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta Mars'ın Neptün ile kare açıda olması, mide-bağırsak hattında dalgalanmalara sebep olabilir. Bu durum, beslenme düzenini biraz olsun sarsabilir. Ancak endişelenme, zira bu hafta biraz daha dikkatli olman ve beslenme düzenini optimize etmen bu durumu kolaylıkla halledebilir.

Doktor kontrolünün önemini bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Sağlığınla ilgili her türlü belirtiyi dikkate almalı ve gerektiğinde doktoruna başvurmalısın. Özellikle alerjenlere karşı dikkatli olman bu hafta daha da önemli hale geliyor. Yani, alerjik reaksiyonlara neden olabilecek yiyeceklerden, içeceklerden ve genel olarak çevresel faktörlerden mümkün olduğunca uzak durmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Bu Hafta Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Oğlak burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın