Sevgili Oğlak, bu hafta Mars'ın Neptün ile kare açıda olması, mide-bağırsak hattında dalgalanmalara sebep olabilir. Bu durum, beslenme düzenini biraz olsun sarsabilir. Ancak endişelenme, zira bu hafta biraz daha dikkatli olman ve beslenme düzenini optimize etmen bu durumu kolaylıkla halledebilir.

Doktor kontrolünün önemini bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Sağlığınla ilgili her türlü belirtiyi dikkate almalı ve gerektiğinde doktoruna başvurmalısın. Özellikle alerjenlere karşı dikkatli olman bu hafta daha da önemli hale geliyor. Yani, alerjik reaksiyonlara neden olabilecek yiyeceklerden, içeceklerden ve genel olarak çevresel faktörlerden mümkün olduğunca uzak durmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…