Sevgili Koç, bu hafta Mars'ın Satürn ile oluşturduğu kare açı, özellikle mide bölgende bazı hassasiyetler oluşturabilir. Bu etki, zaman zaman mide bölgende sertleşen tepkiler şeklinde kendini gösterebilir.

İşte tam da bu yüzden beslenme düzenine biraz daha dikkat etmelisin. Ani açlık hisleri, asit artışı ve düzensiz öğünler, bu hafta senin için pek de uygun olmayabilir. Bu yüzden, bu hafta beslenme düzenini biraz daha gözden geçirmende fayda var. Hafif ve sindirimi kolay yiyeceklerle, mide dostu bir diyet planı yapmayı düşünebilirsin. Bu, hem mideni rahatlatacak hem de Mars'ın sert etkisini hafifletecektir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…