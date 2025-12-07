onedio
8 Aralık - 14 Aralık Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
8 - 14 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 8 Aralık - 14 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 8 Aralık - 14 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu haftanın henüz başında Mars'ın Satürn ile oluşturduğu kare açı, iş hayatında bir tür cesaret sınavını başlatıyor. Belki bir projenin tıkanma noktasında herkes birbirine bakıp ne yapacağını bilemezken, sen 'Durun, ben bunu çözerim' diyebilecek ve sorumluluğu üstleneceksin. İşte bu sayede belki de ilk kez aslında lider olduğunu göstereceksin. 

Hafta ortasına yaklaştıkça ise bu atmosfer daha stratejik bir hal alacak. Bir ayrıntıyı fark etmek, bir konuşmayı tam zamanında yapmak veya bir fırsatı sessizce yakalamak, sana ciddi puanlar kazandıracak. Belki de rakiplerin fark etmeyecek bile ama sen sahnenin arkasında oyunun yönünü değiştireceksin. İşte bu sayede uzun vadeli bir başarıyı ve fırsatı inşa edebilirsin. 

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise haftanın sonunda Merkür'ün Neptün ile üçgen açıya girmesiyle, yumuşak, akıcı ve tatlı bir romantizm seni bekliyor. Belki bir buluşmada göz teması beklediğinden daha uzun sürecek, belki bir mesaj beklediğinden daha duygusal gelecek veya belki de partnerin iç dünyasını sana açtığı bir anda kalbine dokunacak. Gördüğün gibi bu hafta aşk sana cesur adımlarla geliyor, peki sen ne yapacaksın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

