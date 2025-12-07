Sevgili Koç, bu haftanın henüz başında Mars'ın Satürn ile oluşturduğu kare açı, iş hayatında bir tür cesaret sınavını başlatıyor. Belki bir projenin tıkanma noktasında herkes birbirine bakıp ne yapacağını bilemezken, sen 'Durun, ben bunu çözerim' diyebilecek ve sorumluluğu üstleneceksin. İşte bu sayede belki de ilk kez aslında lider olduğunu göstereceksin.

Hafta ortasına yaklaştıkça ise bu atmosfer daha stratejik bir hal alacak. Bir ayrıntıyı fark etmek, bir konuşmayı tam zamanında yapmak veya bir fırsatı sessizce yakalamak, sana ciddi puanlar kazandıracak. Belki de rakiplerin fark etmeyecek bile ama sen sahnenin arkasında oyunun yönünü değiştireceksin. İşte bu sayede uzun vadeli bir başarıyı ve fırsatı inşa edebilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise haftanın sonunda Merkür'ün Neptün ile üçgen açıya girmesiyle, yumuşak, akıcı ve tatlı bir romantizm seni bekliyor. Belki bir buluşmada göz teması beklediğinden daha uzun sürecek, belki bir mesaj beklediğinden daha duygusal gelecek veya belki de partnerin iç dünyasını sana açtığı bir anda kalbine dokunacak. Gördüğün gibi bu hafta aşk sana cesur adımlarla geliyor, peki sen ne yapacaksın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…