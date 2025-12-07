Sevgili Koç, bu hafta Mars'ın Satürn ile oluşturduğu kare açının etkisi altında, iş hayatında bir cesaret sınavıyla karşı karşıya kalacaksın. Belki bir projenin en kritik noktasında, herkes çaresizce birbirine bakıp ne yapacağını bilemezken, sen adeta bir süper kahraman edasıyla 'Durun, ben bunu çözerim' diyeceksin. İşte bu noktada, belki de ilk kez, gerçek bir lider olduğunu tüm çevrene kanıtlayacaksın.

Hafta ortasına doğru, atmosfer biraz daha stratejik bir hal alacak. Bir detayı gözlerden kaçmayacak şekilde fark etmek, bir konuşmayı en doğru zamanda yapmak veya bir fırsatı sessiz sedasız yakalamak, sana ciddi puanlar kazandıracak. Rakiplerin belki de bu hamlelerini fark etmeyecek bile ama sen sahnenin arkasında, oyunun kaderini değiştireceksin. İşte bu sayede, uzun vadede bir başarı hikayesi ve fırsatlar dünyası inşa edebilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…