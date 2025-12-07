onedio
8 Aralık - 14 Aralık Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
8 - 14 Aralık 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
07.12.2025 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 8 Aralık - 14 Aralık haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 8 Aralık - 14 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu haftanın son günlerinde gezegenlerin dansı sana aşkı getirebilir. Zira Merkür, romantizmin ve hayallerin gezegeni Neptün ile üçgen açı oluşturuyor. Bu da aşk hayatında yumuşak, akıcı ve tatlı bir romantizm dalgasının seni sarmalaması anlamına gelebilir.

Sıkı dur; belki de bir buluşmada, gözlerini karşındakinin gözlerinden alamayacaksın... O an, beklediğinden çok daha uzun sürecek ve seni derinden etkileyecek. Ya da belki de bir mesaj, beklediğinden çok daha duygusal ve etkileyici hale gelecek. Tam da bu noktada bu aralar onu anlamaya çalışarak okuduğun mesajda ise partnerinin iç dünyasını, düşüncelerini, duygularını keşfedebilirsin. Ve bu keşif, kalbine dokunarak sizi daha da yakınlaştırabilir. Görünen o ki aşk bu hafta senin için cesur adımlarla, beklenmedik sürprizlerle dolu olacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

