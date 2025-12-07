Sevgili Oğlak, bu haftanın başında, Merkür'ün Neptün ile oluşturduğu üçgen, kariyerindeki sezgisel netliği artırıyor. Uzun zamandır kafanın bir köşesinde duran bir fikir, aniden ön plana çıkıyor ve sana 'tam zamanı' dedirtiyor. İçindeki o hassas radar sanki doğru frekansı bulmuş gibi, tam da hedefine yöneliyor seni!

Haftanın ortasına geldiğimiz ise iş disiplinin devreye giriyor. Büyük bir projenin kaderini değiştirecek olan o dokunuşu sen yapıyorsun. Neptün'den aldığın güç ile üstlerinle yapacağın bir konuşma, kariyer yolunda beklediğinden daha hızlı bir kapı açıyor önünde! Bu, belki de hayatının fırsatı olabilir. Bu yüzden gökyüzünden aldığın ilhamla, gerçek gücünü ortaya çıkar.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise, Merkür'ün Yay burcuna geçişi, seni daha içten, daha dürüst ve daha arzulu bir hale getiriyor. Birine karşı hislerini ifade etme cesaretin artıyor. Çoğu zaman aşka acele etmesen de bu kez aşka karşı koyamıyor ve cesur arımlar atarak flörtünü bir adım öteye taşıyorsun. Belki de bu hafta aşkta yeni bir sayfa açmanın tam zamanıdır, ne dersin? Tabii eğer bir ilişkin varsa, kalbini partnerine tamamen açmak da harika bir yol olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…