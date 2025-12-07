onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 8 Aralık - 14 Aralık Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
8 - 14 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 8 Aralık - 14 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 8 Aralık - 14 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu haftanın başında, Merkür'ün Neptün ile oluşturduğu üçgen, kariyerindeki sezgisel netliği artırıyor. Uzun zamandır kafanın bir köşesinde duran bir fikir, aniden ön plana çıkıyor ve sana 'tam zamanı' dedirtiyor. İçindeki o hassas radar sanki doğru frekansı bulmuş gibi, tam da hedefine yöneliyor seni! 

Haftanın ortasına geldiğimiz ise iş disiplinin devreye giriyor. Büyük bir projenin kaderini değiştirecek olan o dokunuşu sen yapıyorsun. Neptün'den aldığın güç ile üstlerinle yapacağın bir konuşma, kariyer yolunda beklediğinden daha hızlı bir kapı açıyor önünde! Bu, belki de hayatının fırsatı olabilir. Bu yüzden gökyüzünden aldığın ilhamla, gerçek gücünü ortaya çıkar. 

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise, Merkür'ün Yay burcuna geçişi, seni daha içten, daha dürüst ve daha arzulu bir hale getiriyor. Birine karşı hislerini ifade etme cesaretin artıyor. Çoğu zaman aşka acele etmesen de bu kez aşka karşı koyamıyor ve cesur arımlar atarak flörtünü bir adım öteye taşıyorsun. Belki de bu hafta aşkta yeni bir sayfa açmanın tam zamanıdır, ne dersin? Tabii eğer bir ilişkin varsa, kalbini partnerine tamamen açmak da harika bir yol olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Oğlak burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın