Sevgili Oğlak, bu hafta romantik hayatının merkezine oturan Merkür'ün enerjik Yay burcuna geçişi, seni daha içten, daha dürüst ve daha arzulu bir hale getiriyor. Bu geçiş, kalbindeki aşkın sesini daha yüksek bir perdeden duymanı sağlıyor ve birine karşı hislerini ifade etme cesaretini artırıyor.

Aşkı sakince ve ağırdan alan ruhun, bu kez aşka acele karıştırabilir! Gökyüzünün enerjisi ile aşka karşı koymaktan vazgeçip cesur adımlar atarak flörtünü bir adım öteye taşıyabilirsin. Belki de aşkta yeni bir sayfa açmanın tam zamanıdır, ne dersin? Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta kalbini partnerine tamamen açmanın harika bir yol olabilir. Bu, ilişkinizi daha da derinleştirecek ve aranızdaki bağı güçlendirecektir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…