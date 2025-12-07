onedio
Oğlak Burcu right-white
8 - 14 Aralık 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
07.12.2025 - 18:01

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 8 Aralık - 14 Aralık haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 8 Aralık - 14 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta romantik hayatının merkezine oturan Merkür'ün enerjik Yay burcuna geçişi, seni daha içten, daha dürüst ve daha arzulu bir hale getiriyor. Bu geçiş, kalbindeki aşkın sesini daha yüksek bir perdeden duymanı sağlıyor ve birine karşı hislerini ifade etme cesaretini artırıyor.

Aşkı sakince ve ağırdan alan ruhun, bu kez aşka acele karıştırabilir! Gökyüzünün enerjisi ile aşka karşı koymaktan vazgeçip cesur adımlar atarak flörtünü bir adım öteye taşıyabilirsin. Belki de aşkta yeni bir sayfa açmanın tam zamanıdır, ne dersin? Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta kalbini partnerine tamamen açmanın harika bir yol olabilir. Bu, ilişkinizi daha da derinleştirecek ve aranızdaki bağı güçlendirecektir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

