Sevgili Oğlak, bu hafta senin için oldukça hareketli ve heyecan dolu geçecek gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde, Merkür'ün Neptün ile oluşturduğu üçgen, kariyerindeki sezgisel netliği artırıyor. Bu, bir nevi içgüdü kazanmanı sağlayacak ve uzun zamandır aklının bir köşesinde duran, belki de biraz da unutulmaya yüz tutmuş bir fikrin, aniden ön plana çıkmasına yol açacak. İçindeki hassas radar sanki doğru frekansı bulmuş gibi, seni tam da hedefine yönlendiriyor. Bu, sanki bir radyo dalgası gibi tüm evrene 'Şimdi, tam zamanı!' mesajını gönderiyor.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise iş disiplinin devreye giriyor. Belki de büyük bir projenin kaderini değiştirecek olan o dokunuşu sen yapıyorsun. Neptün'den aldığın güç ile üstlerinle yapacağın bir konuşma, kariyer yolunda beklediğinden daha hızlı bir kapı açıyor önünde. Bu, belki de hayatının fırsatı olabilir. Bu yüzden gökyüzünden aldığın ilhamla, gerçek gücünü ortaya çıkar. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…