Sevgili Oğlak, bu hafta Güneş ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, kariyer hayatında seni her zamankinden daha yoğun bir odaklanma ve disiplin sürecine taşıyor. İşlerin yoğunluğu ve ağırlığına rağmen, planlı ve düzenli bir ilerleme kaydediyor, çevrene güven veren bir duruş sergiliyorsun. Hafta başında özellikle yöneticilerinin dahi sıkça fikirlerini alabileceği güçlü bir döneme giriyorsun.

Haftanın ilerleyen dönemlerinde ise Güneş ve Merkür'ün kavuşumu ile birlikte düşüncelerin daha da keskinleşiyor. Bu sayede toplantıların, projelerin, yazışmaların merkezine yerleştiriyorsun. Bu hafta iş dünyasında fark yaratmaya hazırlanıyorsun.

Gelelim aşka! Aşk hayatına baktığımızda ise Merkür ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, duygusal dünyanı yumuşatıyor ve seni romantik bir açıklığa çekiyor. Partnerinle yapacağın içten ve samimi bir konuşma, ilişkindeki gerginlikleri çözebilir. Bu arada eğer bekarsan, güven veren ve sıcak bir yaklaşıma sahip biriyle duygusal bir kıpırtı yaşayabilirsin. Zira, kalbin artık daha fazla iletişim ve daha fazla yakınlık istiyor... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…