17 Kasım - 23 Kasım Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

17 - 23 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 17 Kasım - 23 Kasım haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, gökyüzünün büyülü dansında bu hafta başında Güneş ile Satürn arasında bir üçgen oluşacak. Bu, astrolojik anlamda omurga ve diz hattını etkileyebilir.

Tabii bu durumda uzun süre sabit durmak yerine, biraz daha hareket etmek senin için çok daha iyi olabilir. Koltuğundan kalkıp biraz hareket etmek, belki bir yürüyüşe çıkmak veya hafif bir egzersiz yapmak, bedenine iyi gelebilir. Tabii ne eksik ne fazla dediğimiz noktadayız. Bu yüzden kendi tempoda ilerlemek, bu hafta senin için en doğru seçenek olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

