Sevgili Oğlak, gökyüzünün büyülü dansında bu hafta başında Güneş ile Satürn arasında bir üçgen oluşacak. Bu, astrolojik anlamda omurga ve diz hattını etkileyebilir.

Tabii bu durumda uzun süre sabit durmak yerine, biraz daha hareket etmek senin için çok daha iyi olabilir. Koltuğundan kalkıp biraz hareket etmek, belki bir yürüyüşe çıkmak veya hafif bir egzersiz yapmak, bedenine iyi gelebilir. Tabii ne eksik ne fazla dediğimiz noktadayız. Bu yüzden kendi tempoda ilerlemek, bu hafta senin için en doğru seçenek olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…