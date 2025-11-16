Sevgili Oğlak, bu hafta kariyer hayatında büyük bir değişim ve yoğunlaşma süreci başlıyor. Güneş ve Satürn'ün oluşturduğu mükemmel üçgen, seni her zamankinden daha fazla odaklanma ve disiplin gerektiren bir sürece taşıyor. İş hayatında yoğun ve ağır bir tempo olmasına rağmen, planlı ve düzenli bir şekilde ilerleme kaydediyorsun. Bu duruşunla çevrendeki insanlara güven veriyor, onları etkileyerek liderliğini ortaya koyuyorsun. Bu hafta, yöneticilerinin bile fikir, bilgi ve tecrübelerine başvurabilir.

Haftanın ilerleyen dönemlerinde ise Güneş ve Merkür'ün kavuşumu ile birlikte düşüncelerin daha da keskinleşiyor, fikirlerin daha net ve belirgin hale geliyor. Bu sayede toplantılarda, projelerde ve yazışmalarda kendini daha iyi ifade ediyor, düşüncelerini daha rahat bir şekilde aktarıyorsun. Bu hafta iş dünyasında fark yaratmaya, etrafındakileri etkilemeye ve kendi markanı oluşturmaya hazırlanıyorsun. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…