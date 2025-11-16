Sevgili Oğlak, bu hafta özellikle aşk hayatında gökyüzünde oluşan bazı özel hareketler seni etkileyecek gibi görünüyor. Merkür ve Neptün'ün burcunda oluşturduğu üçgen, duygusal dünyanda bir yumuşamaya neden olacak ve romantik duyguların daha yoğun bir şekilde su yüzüne çıkacak.

Eğer bir süredir ilişkide olduğun kişiyle aranda bir gerginlik varsa, bu hafta bu durumu çözme fırsatı bulabilirsin. Merkür'ün etkisiyle daha açık ve net bir şekilde duygularını ifade edebilir, Neptün'ün de yardımıyla partnerine karşı daha anlayışlı olabilirsin. İçten ve samimi bir konuşma, ilişkindeki gerginlikleri çözebilir ve ilişkinin daha sağlıklı bir zemine oturmasını sağlayabilir.

Ama eğer bekarsan, bu hafta güven veren ve sıcak bir yaklaşıma sahip biriyle tanışabilirsin. Bu kişi, duygusal dünyanda yeni bir kıpırtı yaratabilir ve kalbinin derinliklerinde unuttuğun duyguları yeniden canlandırabilir. Kalbin artık daha fazla iletişim ve daha fazla yakınlık istiyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…