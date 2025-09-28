29 Eylül - 5 Ekim Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin için oldukça hareketli ve enerjik geçecek. Haftanın ilk günlerinde, Mars ve Sirius'un gökyüzünde birleşmesiyle birlikte, kariyerinde ve sosyal hayatında enerjini yükselten bir etki hissedeceksin. Bu etki, yeni projelere atılmak, yaratıcı fikirlerini cesurca ortaya koymak ve belki de biraz risk almak için gereken motivasyonu sağlayacak. Bu dinamik enerjin, çevrendeki insanları etkileyecek ve onları hayran bırakacak.

Haftanın ortalarına geldiğimizde ise, Güneş'in Uranüs ile yaptığı kare, planlarında beklenmedik değişikliklere yol açabilir. Hayat, bazen sürprizlerle doludur ve bu hafta, iş birliği yaptığın kişiler veya projelerde ani gelişmelerle karşılaşabilirsin. Ancak endişelenme, yaratıcı ve uyumlu yaklaşımın, bu enerjiyi avantaja çevirmeni sağlayacak.

Gelelim aşka! Merkür, Jüpiter ve Chiron'un etkisiyle duygusal iletişim ön plana çıkacak. Partnerinle veya ilgisini çeken biriyle derin, anlamlı konuşmalar yapabilirsin. Bu hafta, ilişkilerde dürüstlük ve anlayış öne çıkacak; kalpler daha samimi bir bağ kurabilir. Bu, ilişkilerini daha da güçlendirecek ve belki de yeni bir seviyeye taşıyacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…