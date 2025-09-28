29 Eylül - 5 Ekim Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta Mars ve Sirius'un kozmik dansı enerji seviyeni yükseltmene yardımcı olacak. Ancak bu enerji artışı, omuz ve boyun bölgende hassasiyete neden olabilir. Eğer bu bölgelerde ağrı ya da rahatsızlık hissedersen, biraz yavaşla ve kendine iyi bak.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Güneş ve Uranüs'ün kare pozisyonu, beklenmedik ve stresli durumları beraberinde getirebilir. Böyle zamanlarda, hafif egzersizler ve nefes teknikleri ile enerjini dengede tutmayı dene. Hafta sonu yaklaştığında ise, Merkür, Jüpiter ve Chiron'un etkileşimi, zihinsel yorgunluk yaratma potansiyeli taşıyor. Bu süreçte bir kaçamağa ne dersin? Bir tatile gitmek sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…