29 Eylül - 5 Ekim Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta enerji fırtınasına hazır ol. Zira, haftanın ilk günlerinde Mars ve Sirius'un gökyüzünde birleşmesi, kariyerinde ve sosyal hayatında eşsiz bir enerji patlamasına neden olacak. Bu enerji dalgası, yeni projelere atılmak, yaratıcı fikirlerini daha cesur bir şekilde ortaya koymak ve belki de biraz risk almak için gereken motivasyonu da sağlayacak. Hatta bu dinamik enerji, çevrendeki insanları da etkileyecek, dahası hayran bırakacak.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise, Güneş'in Uranüs ile yaptığı kare açı, planlarında beklenmedik değişikliklere neden olabilir. Hayat, bazen sürprizlerle doludur, değil mi? İşte bu hafta da iş birliği yaptığın kişiler veya projelerde ani gelişmelerle karşılaşabilirsin. Endişelenme, çünkü yaratıcı ve uyumlu yaklaşımın, bu enerjiyi avantaja çevirmeni de sağlayacaktır. Bu hafta, hayatının ritmini yakala ve bu enerji dalgasının seni nereye götüreceğini gör! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…