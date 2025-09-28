onedio
29 Eylül - 5 Ekim Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Eylül - 5 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 29 Eylül - 5 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta senin için oldukça ilginç enerjilere sahne olacak. Gökyüzünün en parlak yıldızlarından Merkür, Jüpiter ve Chiron'un bir araya gelerek oluşturduğu etkileyici enerji, duygusal iletişimin ön plana çıkmasını sağlayacak. Bu durum, partnerinle veya belki de hoşlandığın biriyle derinlemesine, anlamlı ve ruhunu okşayan sohbetler yapmanı mümkün kılacak.

Bu hafta aşk ve ilişkilerde dürüstlük ve anlayışın önemini daha da çok anlayacaksın. Kalbinin en derin köşelerinde yatan duyguları, sevdiğin kişiye açıkça ifade etmekten çekinme. Unutma, dürüstlük her zaman en güzel bağların kurulmasını sağlar. Bu samimi paylaşımlar, ilişkini daha da güçlendirecek ve belki de yeni bir seviyeye taşıyacak. Kendini bu güzel enerjilere bırak ve aşkın gücünü hisset... Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

