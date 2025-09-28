29 Eylül - 5 Ekim Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu hafta senin için oldukça ilginç enerjilere sahne olacak. Gökyüzünün en parlak yıldızlarından Merkür, Jüpiter ve Chiron'un bir araya gelerek oluşturduğu etkileyici enerji, duygusal iletişimin ön plana çıkmasını sağlayacak. Bu durum, partnerinle veya belki de hoşlandığın biriyle derinlemesine, anlamlı ve ruhunu okşayan sohbetler yapmanı mümkün kılacak.

Bu hafta aşk ve ilişkilerde dürüstlük ve anlayışın önemini daha da çok anlayacaksın. Kalbinin en derin köşelerinde yatan duyguları, sevdiğin kişiye açıkça ifade etmekten çekinme. Unutma, dürüstlük her zaman en güzel bağların kurulmasını sağlar. Bu samimi paylaşımlar, ilişkini daha da güçlendirecek ve belki de yeni bir seviyeye taşıyacak. Kendini bu güzel enerjilere bırak ve aşkın gücünü hisset... Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…