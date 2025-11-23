Sevgili Kova, bu hafta gökyüzünde oluşan Venüs ile Jüpiter üçgeni, kariyerinde adeta bir sıçrama tahtası görevi görüyor. Bu hafta, yeni iş kapıları ardına kadar açılıyor, dijital projeler ve topluluk çalışmaları için şansın da beklemediğin kadar hızlı bir şekilde yükseliyor. Fikirlerin, geniş çevreler tarafından büyük bir ilgi ve merakla karşılanıyor.

Ancak bir yandan da Merkür'ün durağan pozisyonu, önemli kararları hızlıca vermekten kaçınman gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle teknoloji, yazılım, tasarım, reklam gibi detayların ön planda olduğu alanlarda, dikkatli bir göz ve titiz bir kontrol, sonucu tamamen değiştirebilecek bir etkiye sahip olacak. Uzun lafın kısası, bugün hem dikkatli hem hızlı olmalı ve aslında yeteneklerini yerine göre kullanmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise, Venüs ve Uranüs'ün karşıtlığı, ilişkilerinde beklenmedik bir yön değişikliği yaratabilir. Bir duygu, öyle hızlı büyüyebilir ki, bu duruma sen bile şaşırabilirsin. Eğer bekar isen yeni tanıştığın kişinin romantik jestleri kalbini kısa zamanda ele geçirebilir. Lakin eğer bir ilişkin varsa, bu beklenmedik yön değişikliği seni ihanete davet ediyor; dikkatli ol! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…