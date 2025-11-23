onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 24 Kasım - 30 Kasım Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
24 - 30 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.11.2025 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 24 Kasım - 30 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 24 Kasım - 30 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta Venüs ve Uranüs'ün karşıtlığı, ilişkilerinde beklenmedik bir yön değişikliği yaratabilir. Hani derler ya, 'aşkta her şey olur' diye, işte tam da bu hafta bu sözü anlamlandıracaksın.

Bir duygu, öyle hızlı büyüyebilir ki, bu duruma sen bile şaşırabilirsin. Belki yeni tanıştığın biri, belki de uzun zamandır tanıdığın ancak hiç bu gözle bakmadığın biri... Kim bilir? Öte yandan eğer bekar isen, yeni tanıştığın kişinin romantik jestleri kalbini kısa zamanda ele geçirebilir. Belki bir çiçek, belki bir mektup gibi basit bir jestler bile kalbini fethetmeye yeterli olabilir, değil mi?  

Bu arada eğer bir ilişkin varsa, bu beklenmedik yön değişikliği seni ihanete davet ediyor olabilir; dikkatli ol. Aşkın büyüsüne kapılmadan önce, mevcut ilişkini ve partnerini düşün. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Kova Burcu Yorumu

Aylık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Kova Burcu Yorumu

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Kova burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın