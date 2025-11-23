Sevgili Kova, bu hafta Venüs ve Uranüs'ün karşıtlığı, ilişkilerinde beklenmedik bir yön değişikliği yaratabilir. Hani derler ya, 'aşkta her şey olur' diye, işte tam da bu hafta bu sözü anlamlandıracaksın.

Bir duygu, öyle hızlı büyüyebilir ki, bu duruma sen bile şaşırabilirsin. Belki yeni tanıştığın biri, belki de uzun zamandır tanıdığın ancak hiç bu gözle bakmadığın biri... Kim bilir? Öte yandan eğer bekar isen, yeni tanıştığın kişinin romantik jestleri kalbini kısa zamanda ele geçirebilir. Belki bir çiçek, belki bir mektup gibi basit bir jestler bile kalbini fethetmeye yeterli olabilir, değil mi?

Bu arada eğer bir ilişkin varsa, bu beklenmedik yön değişikliği seni ihanete davet ediyor olabilir; dikkatli ol. Aşkın büyüsüne kapılmadan önce, mevcut ilişkini ve partnerini düşün. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…