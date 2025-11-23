Sevgili Kova, bu hafta gökyüzü senin için oldukça hareketli ve heyecan verici. Venüs ile Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, kariyerindeki gelişmeleri hızlandırıyor. Böylece, yeni iş fırsatları kapını çalıyor ve dijital projeler ile topluluk çalışmalarında şansın beklenmedik bir hızla artıyor. Yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin, geniş kitleler tarafından büyük bir ilgi ve merakla bekleniyor.

Ancak, tüm bu hızlı gelişmelerin yanı sıra, Merkür'ün durağan pozisyonu seni hızlı kararlar almaktan kaçınmaya davet ediyor. Özellikle teknoloji, yazılım, tasarım ve reklam gibi detayların önemli olduğu alanlarda, dikkatli bir göz ve titiz bir kontrol, sonucun tamamen farklı bir yöne gitmesine neden olabilir. Yani, bu dönemde hem hızlı hem de dikkatli olman gerekiyor. Yeteneklerini doğru zamanda ve doğru yerde kullanarak, bu dönemi en verimli şekilde geçirebilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…