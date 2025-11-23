Sevgili Kova, bu hafta sama ufak bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Bu arlar vücudunun su dengesini korumak ve böbreklerine ekstra özen göstermek bir hayli önem taşıyor. Biraz hassas bir dönemden geçiyor olabilirsin, bu yüzden kendini aniden yorgun hissetmen veya ayaklarında hafif bir şişkinlik oluşması muhtemel.

İşte bu yüzden su tüketiminin yanı sıra, vücut ısını dengelemek için ılık duşlar almayı deneyebilirsin. Ayrıca, hafif yürüyüşler yapmayı ihmal etmemelisin Bu, hem enerji seviyeni yükseltecek hem de ani yorgunluk hissini azaltacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…