17 Ağustos Pazar Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün ilişkilerinde bazı önemli farkındalıklar yaşama potansiyeline sahipsin. Güneş ile Ketu'nun kavuşumu, sana artık dengede olmayan ve belki de yeniden değerlendirilmesi gereken ortaklıkları gösteriyor. Belki de bir iş ortağıyla olan ilişkinin ya da belirli bir sözleşmenin üzerinde durman gerekiyor. Geçmişten kalan ve belki de uzun süredir üzerinde düşünmediğin bazı pürüzler, bugün çözülebilir.

İşte tam da bu noktada karar verirken, kendi sınırlarını korumayı unutmamalısın. Kendi değerlerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak, seni daha güçlü kılacak ve daha sağlıklı ilişkiler kurmana yardımcı olacaktır.

Hadi aşk konuşalım... Aşk hayatın da bugün hareketli olabilir. Eğer bir partnerin varsa, geçmişe dair bazı konuşmalar yapabilirsiniz. Belki de eski bir olayı çözümlemek ya da belirli bir konuda anlaşmaya varmak için iyi bir zamandasın. Zira Güneş ile Ketu'nun kavuşumu, geçmişin yüklerinden arınman gerektiği konusunda seni uyarıyor. Tabii eğer henüz bekar isen eski bir tanıdıkla yolların kesişebilir. Belki de bu, eski bir aşkın yeniden alevlenmesi ya da belki de bir dostluğun yeni bir seviyeye taşınması anlamına gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…