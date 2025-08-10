11 Ağustos Pazartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün dengeye ihtiyacın olacak! Özellikle de Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte, ev ve iş hayatın arasında netlik ve gerçek bir dengeyi sağlaman gerekecek. Bunun için retronun ardından haftanın ilk gününe enerjik bir başlangıç yapmaya hazır olsan iyi edersin. Çünkü yürüttüğün projelerde ya da ofis düzenlemelerinde bir hızlanma söz konusu olabilir.

İşte bu noktada ev ve iş hayatın arasındaki iletişim trafiğin yoğunlaşabilir. Bir yandan seni zorlayan dengesizliklere rağmen, yeni fırsatlar da kapına dayanabilir. Belki de beklenmedik bir iş teklifi alabilir, ya da yeni bir proje başlatma fırsatı bulabilirsin. Bu dönem, iş hayatında yeni bir sayfa açmak için mükemmel bir zaman olabilir. Şimdi ilerlemeye odaklan ve kazanmak istiyorsan, bazı şeyleri geride bırakmaya hazırlan.

Biraz da aşk... Bugün, samimi ve içten sohbetler gündeminde yer alacak. Ailevi konuların da dahil olduğu bu sohbetler, ilişkinde yeni bir derinlik kazanmana yardımcı olabilir. Merkür retronun sona ermesiyle ilişkin bir sonraki aşamaya taşınabilir, aileler tanışabilir ya da evlilik yolunda güçlü bir adım atılabilir. Öte yandan eğer bekar bir Kova burcu isen geçmişten tanıdığın biriyle yeniden iletişime geçme fırsatı bulabilirsin. Belki de eski bir aşk yeniden alevlenebilir ya da eski bir dostluk yeni bir boyut kazanabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…