7 Ağustos Perşembe Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Ay ile Satürn karşıtlığının etkisi altındasın ve bu durum seni biraz içine döndürebilir. Bilinçaltında saklanan korkular, geçmişin ağır yükleri ya da bastırılmış duygularınla karşı karşıya gelebilirsin. Ancak unutma ki bu karşıtlık seni zayıf göstermiyor, aksine farkındalığını arttırıyor. Göz ardı ettiğin konularla yüzleşmeye cesaret gösterirsen, kendini derinlemesine bir temizlik sürecine sokma şansı yakalayabilirsin.

İş hayatında ise kontrol etme arzunun seni ele geçirebileceği bir dönemdesin. Her şeyi kontrol altında tutma isteğinle baş etmeye çalışırken, unutma ki bazen akışına bırakmak da gereklidir.

Aşk hayatında ise bugün biraz daha geri planda kalmak isteyebilirsin. Partnerinin aşırı yakınlığı bugün sana biraz fazla gelebilir. Ancak bu duygularla mücadele etmek yerine, kendine biraz alan tanımayı ve kalbine yumuşakça yaklaşmayı denemelisin. Bu durum, hem kendini daha iyi hissetmene yardımcı olacak hem de ilişkine daha sağlıklı bir bakış açısı kazandıracaktır. Bugün kendini dinlemek ve duygularına saygı göstermek, senin için en iyisi olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…