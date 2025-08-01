2 Ağustos Cumartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugünün enerjisi, kariyer hayatını biraz karmaşıklaştırabilir. Bir yandan yaratıcı fikirlerinle parlamak isteyebilirsin, ancak bugün bir başkasının gölgesinde kalma riski de var. Zira Ay ile Plüton karesi, özellikle fikir mülkiyeti, rekabet ya da arka plandaki manipülasyonlarla ilgili konuları ön plana çıkarabilir.

İşte bu durumda, en iyisi kelimelerle değil, somut sonuçlarla konuşmak olacaktır. Unutma, bugünün enerjisi, kendini ifade etme şeklini belirleyecek ve bu da seni ya zirveye çıkarabilir ya da bir adım geriye götürebilir. Bu aşamada vereceğin kararlar, süreç yönetimi ve aldığın riskler çok önemli olacak. Ya hedefine ulaşmak için her şeyi yapacaksın ya da başkalarının başarıya ulaşmasını seyredeceksin.

Aşk hayatında ise, bugün biraz dikkatli olmanı öneririz. İletişim kazaları yaşanabilir ve bir cümleyle sevdiğin kişinin kalbini kırabilirsin. Ancak unutma ki, bir bakışla da her şeyi onarabilirsin... Ay ile Plüton'un kozmik enerjisinden aldığın çekicilik ve güçlü duruş sayesinde sadece doğru bakışı bulman yaraları sarmana yetebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…