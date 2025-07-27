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28 Temmuz Pazartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
28 Temmuz 2025, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 28 Temmuz Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, haftanın ilk gününe enerjik bir şekilde başlıyorsun. Ay ile Mars'ın kavuşumu, seni adeta bir rüzgar gibi esiyor ve sözlerinle savaşmaya, yazdıklarınla etkileyici bir iz bırakmaya yönlendiriyor. Bugün, belki de hayatının en önemli iş görüşmesini yapacak veya güçlü bir sunumla iş dünyasında tüm gözleri üzerine çekeceksin. Ya da kazanç sağlayacak kıymetli bir iş fikriyle önemli bir değişiklik yapacak ve başarılarınla adından söz ettireceksin. 

Tam da bu noktada Venüs ile Chiron'un güçlü etkileşimi, belki de uzun zamandır hayata geçirmeyi beklediğin bir iş fikrini ortaya çıkarmanı ve hatta hayata geçirmeni sağlayacak. Cesur ve öz güvenli olursan, tabii biraz da risk alırsan bugün başaramayacağın hiçbir şey yok buna inansan iyi edersin. 

Aşk hayatında ise flörtöz bir enerji seni bekliyor. Kısa mesajlar, beklenmedik karşılaşmalar, sıcak ve samimi sohbetler... Kalbin, belki de uzun zamandır hissetmediğin bir hızla atacak. Bir anda tanıdığın biriyle bambaşka bir bağ kurabilirsin. Belki de bu kişi, hayatının aşkı olacak. Kim bilir? Sen yeter ki kalbini aşka aç ve hislerini özgür bırak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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