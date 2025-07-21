22 Temmuz Salı Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Güneş’in karşıt burcun Aslan’a geçişiyle, tüm dikkatler ilişkilerin üzerine çevriliyor. İster iş ortaklıkların, ister sözleşmelerin, danışmanlıkların ya da bire bir yürüttüğün her türlü işin, bu dönemde daha çok ön plana çıkması bekleniyor. Belki bir işbirliği teklifiyle karşılaşacak, belki de uzun süredir üzerinde çalıştığın bir projede karşı taraf ile dengeleri yeniden kurma ihtiyacı hissedeceksin.

Bu süreçte, ekip içinde “tek başına” hareket etmek yerine, güç birliği yapmanın sana daha fazla prestij kazandırabileceğini unutma. Güneş’in bu konumda olması, ilk bakışta senin için bir meydan okuma gibi görünebilir ama aslında bu durum, daha derin ve anlamlı bağlar kurabilmen için bir fırsat.

Aşk hayatında ise karşılıklı çekim gücünün arttığını hissedeceksin. Ciddi bir ilişkiye adım atmak ya da mevcut ilişkini bir adım öteye taşımak için oldukça olumlu bir etki altındasın. Kalbin, birlikte parlamaktan doğan o eşsiz güzelliği keşfetmeye başlıyor. Bu dönem, aşkta önemli bağlantılar kurmak, yeni başlangıçlar yapmak ve mevcut ilişkilerini güçlendirmek için ideal bir zaman. Kendini bu enerjiye bırak ve birlikte parlamaktan doğan güzelliği keşfet. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…