18 Temmuz Cuma Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün senin için yıldızlar adeta bir zihinsel festival yaratıyor. Merkür ve Venüs'ün burcunda oluşturduğu altmışlığın etkisiyle, konuşmalarında, yazılarında, toplantılarında ve fikir paylaşımlarında hem zekanı hem de stilini konuşturacaksın. İster bir sunum hazırlıyor, ister bir kampanya yürütüyor, ister bir başvuru sürecinde ol, ister bir röportaj veriyor ol; yıldızların bugün senin için parlıyor.

Fiziksel görünümüne dair değişiklikler yapmayı düşünüyorsan bugün tam zamanı! Belki yeni bir saç kesimi, belki giyim tarzında radikal bir değişim, belki de sosyal medya profilinde minik bir güncelleme... Küçük de olsa, bu değişikliklerin büyük etkiler yaratabileceğini unutma. Bugün 'yenilenme' kelimesi sadece iç dünyanda değil, dış görünümünde de yer bulacak.

Aşk konusunda ise bugün heyecanlı, sosyal ve biraz da entelektüel bir hava var. Yeni tanışmalarda zekâ ve mizah senin için ön planda olacak. Eğer bir partnerin varsa, birlikte yaratıcı bir şeyler yapabilir ya da sadece saatlerce konuşarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bugün aşkta 'arkadaşlıkla yoğrulmuş bir tutku' seni bekliyor olabilir. Kim bilir, belki de bu, uzun süredir beklediğin aşkın ilk işaretleri olabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…