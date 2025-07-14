15 Temmuz Salı Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün içinden gelen sesi dinleyerek yön bulmanın tam zamanı. Geleceğe dair düşüncelerini bir kenara bırakıp, içindeki o derin hissi takip ettiğinde, sonuçların ne kadar doğru olduğuna sen bile inanamayacaksın. Yeni bir projeye mi başlamak istiyorsun? Ya da hayatında bir değişim mi yapmak istiyorsun? İşte bugün tam da bunun için mükemmel bir gün. Evren, senin bu yeni adımında seni sonuna kadar destekliyor.

Eğer birtakım çalışması içindeysen, diğerlerinden bir adım önde olduğunu hissedeceksin. Çünkü sen sadece fikir üretmiyorsun, aynı zamanda his de üretiyorsun. Bir grup içinde, söylenmeyenleri sezmek ve buna göre yön vermek, seni doğal bir lider yapabilir. Bugün karizman, bilgiye dayalı zekandan çok, sezgilerinle parlıyor.

Aşk hayatında ise bugün, beklenmedik bir anda, beklenmedik biriyle göz göze gelme ihtimalin oldukça yüksek. Eğer bir partnerin varsa, birlikte çıktığınız bir yürüyüşte bile derin ve duygusal bir paylaşım yaşayabilirsiniz. Bugün, sevgiye dair her şey sezgisel, sürprizlerle dolu ve tatlı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…